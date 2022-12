Milano | le rompono il polso per rubare il Rolex | arrestati 2 napoletani in trasferta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dueinsono finiti in manette per aver sottratto con la forza una una donna, che, nel corso della rapina, ha riportato la frattura del. Avevano strappato dalilda 40mila euro a una donna in modo così violento da spezzarle il: è questa l’accusa

Agenzia ANSA

Avevano strappato dal polso il Rolex da 40 mila euro a una donna in modo così violento da spezzarle il polso: è questa l'accusa con cui sono stati fermati dalla polizia didue uomini di 45 e 41 anni, con precedenti per rapina. I due, lo scorso 17 novembre, avrebbero realizzato il colpo in piazzale Dateo quando, dopo aver individuato una 56enne su un'auto, l'...... poco dopo, di andare a convivere in una pittoresca villa nel cuore di. Sembra tutto perfetto. Ma anche le cose più belle si. Prima è una semplice incrinatura, poi è una ferita che si ... Le rompono il polso per rubarle il rolex, due arrestati a Milano Avevano strappato dal polso il Rolex da 40 mila euro a una donna in modo così violento da spezzarle il polso: è questa l'accusa con cui sono stati fermati dalla polizia di Milano due uomini di 45 e 41 ...È andato in escandescenze all'interno della propria abitazione in provincia di Milano, rompendo vetrate e minacciando chi voleva aiutarlo. Il ...