Milano | arrestati due trasfertisti napoletani di 41 e 45 anni | specializzati nello scippo dei Rolex

(Di martedì 13 dicembre 2022) (MIANEWS) Il 17 novembre, in piazza Dateo, avevano strappato con violenza unDaytona Chocolate del valore di circa 40mila euro a un 56enne, fratturandogli il polso

Come reso noto, la polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di due cittadini, entrambi italiani, uno di ...Mafia e 'ndrangheta, 10 arresti a: 'Dai clan sostegno a un candidato sindaco' I fornitori ... Gli investigatori sono riusciti a documentare anche l'affiliazione di due soggettioggi. Il ...Due napoletani di 41 e 45 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il furto di un Rolex Daytona da 40mila euro avvenuto in piazzale Dateo a Mila ...Italiani pregiudicati, sono gravemente indiziati di aver rapinato una donna del proprio orologio di marca Rolex del valore di 40mila euro. L'arresto a Milano ...