Milan-Leao | il rinnovo tarda | Chelsea all’assalto

(Di martedì 13 dicembre 2022) A pochi giorni dall'apertura della sessione del calciomercato invernale, il Milan deve risolvere la questione relativa a Rafael Leão: contratto in scadenza al 30 giugno 2024 per il portoghese, che non ha ancora trovato la giusta intesa con i rossoneri per siglare il rinnovo. Le parti sono al lavoro da settimane, manca però la fumata bianca. Nel frattempo le big d'Europa osservano la situazione e puntano il cartellino di Leão. Il PSG, in particolare, è tornato alla carica: l'assalto a Leão nelle prossime settimane potrebbe basarsi su una proposta di ingaggio monstre, con la possibilità di pagare anche l'intero risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona attraverso bonus facilmente raggiungibili. Al Milan, invece, possibile proposta di circa 100 milioni.

Leão e Bennacer: mai in dubbio: tutto pronto per il rinnovo Se per Leão e Bennacer permangono ancora delle incertezze, poca preoccupazione c'è invece attorno al rinnovo di Olivier Giroud. Lui vorrebbe ricominciare domani, così come i tifosi del Milan lo vorrebbero in campo. Ibrahimovic c'è, non la data del suo rientro.