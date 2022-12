Milan | Leao e il Chelsea Parla Ibrahimovic | Giroud rinnovo vicino

... con Pioli che deve fare a meno di Theo Hernandez e Giroud, impegnati con la Francia in Qatar, e di, appena eliminato con il Portogallo. Come vedere Arsenal -in diretta tv e in streaming ...- 'Deve restare Per forza, ilè l'ambiente giusto per lui. Basta osservare la sua crescita: quando è arrivato era lontano dal giocatore determinante che è oggi. Qui è importantissimo per ...Rafael Leao dice addio al Milan. Il portoghese ha già incontrato i dirigenti della sua nuova squadra. Accordo tra le parti ormai vicinissimo.Entra nel vivo il pressing del Chelsea sul giocatore rossonero: la distanza tra Leao e il Milan è ancora ampia, si va verso la rottura ...