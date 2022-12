Milan | Kalulu | “La squadra sta bene | siamo felici di poter tornare a giocare insieme”

(Di martedì 13 dicembre 2022) IL difensore del, Pierre, a pochi minuti dall’inizio dell’amichevole tra i rossoneri e l’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Queste tre settimane di riposo sono state importanti, la stagione è ancora molto lunga ed intensa. Lastadi. Sono contento anche per la mia Nazionale, mi auguro che Theo Hernandez e Giroud facciano. Per il futuro ho l’obiettivo di essere anche io in Nazionale”. SportFace.

Pianeta Milan

... Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Pierre. .. Ne restano tre urgenti! Saranno Leao, Bennacer e Giroud a discutere presto i nuovi accordi. Arrivano novità fondamentali in merito., mai in ...Attiva ora- Arsenal, probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu;, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi. ARSENAL (4 - 2 - 3 - 1) : Hein; ... Arsenal-Milan, parla Kalulu: “Ho trovato la squadra bene” Queste le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan, match amichevole valido per Dubai Super Cup: ARSENAL: Hein, Tierney, Magalhaes, Odegaard, Nketiah, Holding, Fabio Vieira, Lokonga, Nelson, ...Il Milan torna in campo contro l'Arsenal in amichevole. Dove vedere il match in diretta tv e in streaming oggi dalle 15 ...