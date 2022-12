Milan | Kalulu | 'Ho trovato la squadra pronta | in futuro spero di giocare nella Francia'

TUTTO mercato WEB

: Tatarusanu;, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Pobega, Tonali, Vranckx, Adli; Rebic - Origi. All. Pioli ARSENAL: Hein; Cedric, Gabriel, Holding, White, Tierney; Lokonga, Thomas; Nelson, ...(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu;, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All . Pioli. Milan, Kalulu: "Importanti queste 2-3 settimane di riposo, la stagione sarà molto lunga" Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testale di Arsenal-Milan, prima amichevole dei rossoneri a Dubai nella competizione in cui partecipano anche Lione e Liverpool. I rossoneri, dopo ...Formazioni ufficiali Milan Arsenal: le scelte di Pioli e Arteta per l’amichevole di Dubai Le formazioni ufficiali di Milan-Arsenal. Ecco le scelte di Pioli e Arteta. MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalul ...