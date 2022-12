Milan | Ibrahimovic | “Non posso camminare in campo | preferisco la tribuna”

Ilai tempi decise di 'rimetterlo in riga' affiancandolo a un tutor che, nel corso del tempo, ... George Best , Cassano , Balotelli e ancheche, a quanto pare, avevano diversi tratti ...Commenta per primo All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'attaccante delZlatan, analizzando le possibilità che i rossoneri possano andare avanti in Champions, ha parlato del Marocco e del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat . Questo un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "Sogno Champions Non ho sogni, solo obiettivi. I sogni lasciamoli agli altri: noi facciamo.