Migranti | Meloni | “In Ue rotta Mediterraneo centrale finalmente priorità”

ROMA – "Grazie alla posizione del governo italiano, per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni ed escono fuori dei documenti nei quali si dice che ladelè una, non era mai accaduto". Lo ha detto ieri la presidente del consiglio, Giorgia, in una diretta Facebook sui social. "Stiamo facendo due passi avanti a livello europeo e a livello nazionale. Stiamo lavorando per nuove norme per fermare la tratta perché su questo tema non intendiamo mollare", ha aggiunto. "In Italia si entra solo legalmente, vogliamo combattere il traffico di esseri umani, vogliamo combattere gli ingressi illegali, vogliamo combattere le morti in mare", ha ribadito.