Messi trascina in finale l’Argentina | Adani | “Riporta Maradona in campo!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ormai quasi giunto agli atti conclusivi, il Mondiale in Qatar 2022 ha saputo regalarci sorprese ed emozioni fuori dal comune. Dai flop Germania e Spagna al Marocco in semi, passando per il miracolo sfiorato dal Giappone. Più in forma di tutte, vi è ovviamente, prima finalista della competizione dopo la netta vittoria inferta alla Croazia.vs Croazia Protagonista indiscusso, il solito Leo, autore dell’ennesima prestazione da record e datore. Un gol e un assist per il dieci argentino questa sera, provocando emozioni in tutta la marea albiceleste giunta in Qatar per l’evento nonché di Lele, lasciatosi andare alle ennesime parole al miele verso la “pulce“. “come”, le parole di ...