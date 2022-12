Meloni “Pieno appoggio dell' Italia all' Ucraina | anche militare”

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che l'Ue debba essere unita nel sostegno all'contro l'aggressione russa. Non abbiamo cambiato idea ora che siamo al governo. Un impegno verso la causal'abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio a 360 gradi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corsoe comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. “Il governo ribadisce ila Kiev, con il contributo”, ha aggiunto.“Piaccia o no a chi vorrebbe voltarsi dall'altra parte, la guerra inci riguarda tutti”, ha sottolineato.“La propostaa Commissione europea sul tetto dinamico dei prezzi'energia per noi è ...

