Meloni “Pieno appoggio dell’Italia all’Ucraina | anche militare”

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che l’Ue debba essere unita nel sostegnocontro l’aggressione russa. Non abbiamo cambiato idea ora che siamo al governo. Un impegno verso la causa ucraina l’abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio a 360 gradi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. “Il governo ribadisce ila Kiev, con il contributo”, ha aggiunto.“Piaccia o no a chi vorrebbe voltarsi dall’altra parte, la guerra in Ucraina ci riguarda tutti”, ha sottolineato.“La proposta della Commissione europea sul tetto dinamico dei prezzi dell’energia per noi è insoddisfacente. Perchè inattuabile alle condizioni date – ha evidenziato ...

"In Europa - prosegue- non bisogna limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire ... Il governo ribadisce ilappoggio a Kiev in tutte queste dimensioni. Piaccia o no a chi, per ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. "Il governo ribadisce ilappoggio a Kiev, ...«Il Consiglio Europeo torna ad occuparsi dell'impatto dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è un percorso di sicurezza energetica» su cui «da mesi ...ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che l’Ue debba essere unita nel sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa. Non ...