Meloni | Pieno appoggio a Kiev ma l' Ue sia più incisiva

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - "L'Unione europea deve continuare a essere unita nel sostegno all'Ucraina in difesa dall'aggressione russa. Come sempre su questo non abbiamo cambiato idea. Perché le nostre convinzioni non mutano se siamo all'opposizione o al governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgianelle comunicazioni alla Camera in vista del consiglio europeo. "Il governo ribadisce il suoin tutte queste dimensioni interconesse", ha aggiunto. "Il conflitto in Ucraina ci riguarda tutti. Con convinzione e a viso aperto continueremo a sostenere il cammino europeo dell'Ucraina. L'Italia crede che sull'Ue debba assumere su questo un ruolo più incisivo", ha sottolineato. L'dell'Italia "Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco appare oggi assai limitato" osserva Giorgia ...