Meloni | Nessun condono fiscale | solo buonsenso

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - "Abbiamo in mente uno Stato alleato delle imprese e dei lavoratori ma anche uno Stato amico di famiglie e cittadini. Per questo, abbiamo voluto inserire in manovra un pacchetto di norme che abbiamo denominato 'tregua'. Si sono dette, anche qui, e scritte tantissime cose su questa scelta; la verità è molto più semplice di quella che spesso viene raccontata:o colpo di spugna, nella manovra ci sononorme die norme vantaggiose per lo Stato, per le famiglie e per le imprese". A precisarlo è Giorgianel videomessaggio in occasione dell'Assemblea di Confesercenti. "Le cartelle inferiori a mille euro notificate fino al 2015 vengono stralciate, banalmente, perché il costo della riscossione sarebbe più alto rispetto a quello che si ...

