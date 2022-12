Max Verstappen | gli obiettivi di Red Bull per il prossimo anno di F1

(Di martedì 13 dicembre 2022) È il bicampione del mondo della Formula 1, dominatore assoluto delle ultime due stagioni grazie al suo indiscutibile talento supportato da una macchina, la Red, che si è dimostrata essere la vetture più forte dell’intero Circus. Max, però, sembra non essere sazio dei suoi successi e punta fortemente alMondiale 2023 di F1: sarà l’olandese, infatti, l’uomo da battere nella prossima annata con Ferrari e Mercedes che dovrbattere il pilota e il bolide del Toro in pista. E non sarà un’impresa semplice da centrare. Le parole di Maxdi RedsulMondiale di F1 Jose Max(credit foto – pagina Facebook Motori Fanpage)“Il nostro team è a Milton Keynes dal 2005, ...

Tuttosport

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, il quale ha sancito la fine dell'era Hamilton in favore diha lasciato degli strascichi incredibili per la gestione di Michale Masi, direttore di gara della FIA, il quale aveva evidentemente perso la bussola già da qualche settimana. La Safety ...Pochi giorni fae, adesso, Joaquin Sanchez, calciatore del Betis. Marc Marquez, ormai, fa l'insegnante di MotoGP per personaggi famosi, ma la sua ospitata in TV, ad Antena3, rischia di far discutere ... Max Verstappen, all’asta la sua auto: è una Honda da "soli" 60mila euro