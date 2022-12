Maurizio Sarri riabbraccia Dries Mertens – FOTO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Riabbraccio tra vecchi amici in Lazio-Galatasaray:ritrova, l’attaccante del suo Napoli Prosegue il ritiro invernale della Lazio che oggi sfiderà il Galtasaray, prima della garaha potutore, con cui ha condiviso anni importanti a Napoli quando il tecnico toscano guidava il club partenopeo. Laè stata pubblicata dalla Lazio su Twitter. ? Meeting old friends!#CMonEagles ? pic.twitter.com/yYAsnBOAIX— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 13, 2022 La partita si è conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 2-1: a segno Felipe Anderson e Luis Alberto, mentre per i turchi segna Alper Yilmaz. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM L'articolo proviene da ...

All.: Arbitro: Batuhan Kolak Assistenti: Gokhan Yuksel - Mustafa Gucer IV ufficiale: Arif Dilmec La Lazio vince la prima delle due amichevoli in programma nel mini ritiro in Turchia: contro il Galatasaray, la squadra di s'impone 2 - 1 in rimonta, dopo l'iniziale vantaggio dei turchi firmato Yilmaz, grazie alle reti di Felipe Anderson nel primo tempo e Luis Alberto a inizio ripresa. 13 dicembre 2022