Marocco | attacco a turisti francesi | anziana uccisa a sassate

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic – Una coppia diè stata aggredita a Moulay Bousselham, comune costiero vicino a Rabat, in. I due anziani transalpini – entrambi di circa 80 anni – sono stati presi ada un uomo, definito dalle forze dell’ordine marocchine “uno squilibrato”. La donna è morta dopo alcune ore di agonia a causa delle gravi ferite riportate alla testa. “La signora morta per un trauma cranico”, ha dichiarato la la dottoressa Leila Derfoufi. Mentre il marito, ricoverato d’urgenza in ospedale, è cosciente e in condizioni stabili. “La donna è arrivata già morta in ospedale. Siamo molto dispiaciuti di non essere riusciti a salvarla”, si è rammaricato il direttore dell’ospedale, Moulay Youssel di Rabat., lo strano...