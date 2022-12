Manchester United | spunta un clamoroso acquirente

Commenta per primo Molto presto ilpotrebbe blindarlo per un'altra stagione, ma il futuro di Marcus Rashford è destinato a far discutere nei prossimi mesi. La corte del Psg che incombe spaventa i Red Devils ma non ...Juventus sbigottita: ilpronto al grande colpo da 40 milioni di euro. Ten Hag centra il bersaglio con una cifra clamorosa Sarà soprattutto nel pacchetto arretrato che la Juventus dovrà fare investimenti per ...Accostato spesso alla Juventus in chiave mercato, Diogo Dalot, terzino destro classe 1999 della nazionale portoghese, non approderà, quasi certamente alla Juventus nel prossimo futuro: ...Molto presto il Manchester United potrebbe blindarlo per un’altra stagione, ma il futuro di Marcus Rashford è destinato a far discutere nei prossimi mesi. La corte del Psg che incombe spaventa i Red D ...