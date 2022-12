Maltempo Toscana | allerta meteo gialla per mercoledì 14 dicembre | le province interessate

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ancora nuvole in transito che porteranno piogge insistenti sulla parte meridionale della regione. Codice giallo per rischio idrogeologico e ...

Ancora nuvole in transito che porteranno piogge insistenti sulla parte meridionale della regione. Codice giallo per rischio idrogeologico e ...... dallaal Molise sopra i 500 - 700 metri. Le temperature polari delle ultime ore al Nord, e ... Al sud:in Campania, piogge altrove. - Mercoledì 14. Al nord: tante nubi, ma asciutto. Al ...La pioggia e le prime nevicate hanno allontanato lo stato di grave siccità della Toscana, dove nell'ultimo anno è caduto il 30% in meno di acqua con ...