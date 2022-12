ilGiornale.it

Estratto dell'articolo di Gad Lerner per 'il Fatto quotidiano' gad lerner […] Cosa gli è preso Difficile trovare una risposta. Ma certo non aiuta il silenzio dei dirigenti di Articolo 1 che, ...Rientra tra le forme di demenzae anzi è proprio la causa più comune di demenza nella popolazione anziana. Generalmente lasi manifesta in età avanzata, ma è possibile anche un ... "Malattia senile del dalemismo". Lerner contro l'affarismo della sinistra Il giornalista Gad Lerner accusa apertamente la sinistra sul totale silenzio per il caso Panzeri: ecco cosa ha detto e le accuse di affarismo ...Somministrazione dell'anticorpo monoclonale Lecanemab, i risultati di uno studio firmato dalla facoltà di Medicina dell’Università di ...