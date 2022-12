Mafia | condanna definitiva per ex senatore D’Alì | si aprono porte carcere

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Diventalaa sei anni diper l’exdi Forza Italia Antonio, per concorso esterno in associazione mafiosa. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dicontro la sentenza d’appello bis del 21 luglio 2021, arrivata dopo il rinvio disposto dalla Suprema Corte che aveva annullato la prima sentenza d’appello del settembre del 2016, in cui l’ex sottosegretario di Forza Italia venne assolto per le contestazioni successive al 1994.è accusato di avere “contribuito al sostegno e al rafforzamento di Cosa Nostra, mettendo a disposizione dei boss le proprie risorse economiche, e, successivamente, il proprio ruolo istituzionale didella Repubblica e di sottosegretario ...

La conferma dellaa sei anni era stata chiesta già all'udienza dello scorso ottobre dal procuratore generale. Per l'ex senatore dovrebbe scattare l'ordine di carcerazione per l'espiazione ...D'Alì è accusato di avere "contribuito al sostegno e al rafforzamento di Cosa nostra". Dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a sei anni, l'ex senatore di Forza Italia, Antonio D'Al ...