Lutto per la morte dell’attore | una vita tra cinema e tv Oggi il triste annuncio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Stuart Margolin, meglio conosciuto per la sua interpretazione vincitrice di un Emmy Award di Evelyn “Angel” Martin in The Rockford Files, è morto. Aveva 82 anni. La scomparsaè stata annunciatasui social media dal figliastro, l’attore Max Martini, che ha reso omaggio a Margolin con un post su Instagram. “I due momenti più profondi della mia, la nascita dei miei figli e l’essere al capezzale del mio patrigno che ci ha lasciato”, ha scritto il figliastro di Stuart Margolin. “Mia madre, mio ??fratello e io gli abbiamo tenuto le mani. Tutto il tempo che intercorre tra la nascita e la, la, sta a noi riempire di momenti altrettanto profondi”. Leggi anche: “È morta”.nel, addio alla famosa e amatissima attrice. ...

Colpo in trasferta invecela Luese, che batte 3 - 1 la CBS con ilnel cuoreil tragico incidente verificatosi sabato notte a Cantalupo, in cui hanno perso la vita tre persone, fra cui ......utrimare CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Popolo della notte in: è mancato Antonio Mignone redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Leolandia anticipa l'apertura...Una nuova revisione afferma che la morte di un animale domestica dovrebbe essere presa molto più seriamente di quanto non lo sia.CIVITANOVA - Malore fatale nella notte, muore Alfonso Gaetani. In lutto il mondo della marineria civitanovese per la scomparsa improvvisa del noto vongolaro. Alfonso Gaetani aveva 56 anni, ...