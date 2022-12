Love Life | niente terza stagione HBO cancella la serie

NerdPool

HBO Max ha cancellato The Nevers , Minx ,e Gordita Chronicles ; la piattaforma di streaming ha infatti rimosso dal proprio catalogo gli show, che potrebbero poi riapparire in altre realtà della società, probabilmente nello spazio ......Lucy" e "Jane Wyman Presents the Fireside Theater". In quest'ultimo programma, aveva recitato a fianco della prima moglie di Ronald Reagan . La donna aveva partecipato anche a film come "A... Love Life: HBO Max cancella la serie amata dai fan dopo due stagioni HBO Max ha rimosso dal proprio catalogo serie come The Nevers, Minx e Love Life, confermando che sono state cancellate e non torneranno ...La nuova guida della casa di produzione Fifth Season sembra aprire la strada a tante possibilità in ambito televisivo: fra i nuovi progetti della società troviamo gli adattamenti di Furore e Love of m ...