(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – La nuovapropone una metodologia peril controllo delladeisugli inquinanti TRIESTE, 13 DICEMBRE 2022 – Omogeneità e coerenza: sono le caratteristiche fondamentali che devono avere iambientali per essere usati su larga scala. L’accesso adi buonasugli inquinanti presenti neiè dunque di fondamentale importanza per la valutazione e l’adozione di misure adeguate per la gestione ambientale. Su questo si incentra il nuovocoordinato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, a cui hacipato anche l’Istituto superiore per la protezione e la...

Adnkronos

Con'arrivo del primo contingente tecnico alla stazione Mario ...il via la 38a spedizione italiana in Antartide che ...Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale () e gestita ...Con'arrivo del primo contingente tecnico alla stazione Mario ...il via la 38a spedizione italiana in Antartide che ...dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale () e ... L’OGS prende parte allo studio di un gruppo di ricerca internazionale incentrato sul Mediterraneo orientale. Inquinamento nei sedimenti marini. Come migliorare la qualità dei dati.