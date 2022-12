“Lo faccio per sopravvivere” | Emma Marrone nell’ora più buia | la confessione preoccupa i fan

(Di martedì 13 dicembre 2022) La cantantesi lascia andare ad uno sfogo amareggiato: la recente perdita le ha stravolto la vita. La performer fiorentina di “Amami” ha conosciuto ampia notorietà grazie al programma “Amici“, che l’ha incoronata vincitrice nella sua nona edizione.(fonte youtube)Sin dal 2009, la sua carriera discografica ha conosciuto una costante ascesa, culminando con la vittoria a Sanremo con il brano “Non è l’inferno” nel 2012. Un milione di copie vendute tra album in studio ed esibizioni dal vivo, e tanti sogni in divenire: cosìsi è recentemente raccontata nel documentario di Prime Video “Sbagliata, ascendente Leone”. A qualche giorno dal rilascio, la solista toscana ha pubblicato su Instagram un lungo e sofferto post, una lettera aperta per il padre ...

LA NAZIONE

... quindi l'intervento gli avrebbe salvato la vita ma non la vista, con tutti i rischi di un intervento decisamente invasivoun cavallo anziano. "Io tioperare ma tu devi dirmi se hai ancora ...Da bambino amavo Stanlio e Ollio: ancora adesso sono rimasto dello stesso parere,me sono il ...disposto a fare agli dei del calcio in cambio dello scudetto del Napoli 'Che vi serve Io lo.. Oltre 4.500 euro per seppellire la moglie: "Come faccio con una pensione di 800 euro" «Ho invitato il presidente Meloni a prendere in mano il dossier: trovo assurdo che qualcuno dica che questa opera possa ancora attendere» ...Ospite d'eccezione nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, Alessio Di Petrillo, allenatore toscano protagonista della spedizione in Qatar della Polonia come vice del ...