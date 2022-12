LIVE – Trento-Amburgo 53-57 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come ottava giornata delladi. Dopo la prima vittoria nella competizione, il successo di prestigio contro Gran Canaria, la formazione di coach Molin ha ceduto al Podgorica; nel fine settimana, in campionato, la sconfitta esterna contro Napoli. Ora, quindi, contro i tedeschi terzultimi in classifica, la Dolomiti Energia ha la concreta possibilità di ritrovare i due punti e morale, anche per accorciare in maniera decisa nei confronti di unarivale per l’accesso tra le migliori otto del gruppo B. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 13 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...