LIVE Olimpia Milano-Maccabi | Eurolega basket in DIRETTA | al Forum il remake delle finali 1987 e 1988

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:12 Serata che si preannuncia fondamentale per l’, in quello che è l’inizio di un doppio turno nel quale c’è bisogno di almeno una vittoria dopo otto sconfitte di fila. Può essere sfruttata l’assenza di Wade Baldwin, che ne avrà per un mese. 20:09 Questa invece la situazione per quel che concerne il. vs @MI1936 pic.twitter.com/v7Lt6TNbLS —Tel Aviv BC (@tlvBC) December 13, 2022 20:06 Alcune immagini dallo shootaround di. WarmUp Round 13 di @EuroLeague alle 20.30 su @SkySport 1 e @ElevenSportsIT #insieme #EuroLeague #EA7MTA #Forzapic.twitter.com/Fa6lU3I5Yn —...

