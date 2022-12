LIVE Olimpia Milano-Maccabi 71-77 | Eurolega basket in DIRETTA | gli israeliani vincono la prima lontano da Tel Aviv | nona persa in fila per l’EA7

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Resterà da capire cos’accadrà nelle stanze segrete degli uffici dell’, visto che una sequenza di nove perse ininè qualcosa di quanto piùdagli obiettivi stagionali della società all’inizio della stagione. TOP SCORER –: Baron 18;: Brown 20 Finisce qui: ilTelvince per lavolta in trasferta in questa stagione. Piovono fischi dalle tribune del Mediolanum Forum (o almeno dalle parti che non sono macchie gialle, non ampie, ma numerose)....

OA Sport , infine, vi fornirà la direttascritta , per aggiornarvi minuto per minuto su questa grande sfida! EUROLEGA 2022 - 2023 BASKET,MILANO - MACCABI TEL AVIV: IL PROGRAMMA DEL ...Solito trio di assenze in casacon Pangos, Shields e Datome, mentre nel Maccabi dovrebbe mancare Wade Baldwin per uno stiramento.Torna la Turkish Airlines EuroLeague con l'EA7 Emporio Armani Milano chiamata a un'altra sfida. Reduce da otto sconfitte di fila, e al momento in ultima posizione in classifica con ...Torna la Turkish Airlines EuroLeague con l'EA7 Emporio Armani Milano chiamata a un'altra sfida. Reduce da otto sconfitte di fila, e al momento in ultima posizione in classifica con ...