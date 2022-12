LIVE Olimpia Milano-Maccabi 62-66 | Eurolega basket in DIRETTA | tanta tensione in campo a 5? dalla fine

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE la rimessa è di, ultimo tocco di Colson! Review per lotta su una linea di passaggio tra Melli e Colson, 3’51” al termine. 65-69 BARON! Alla terza azione di tiro con tripla come conclusione dopo gli errori di Melli e Mitrou-Long! 4? alla. 62-69 Colson da tre dal mezzo angolo, arriva l’obbligato timeout di Messina. 62-66 Sorkin totalmente perso sulla rimessa schiaccia. 5? alla. 62-64 1/2 Davies. Sorkin prova ad anticipare Davies sulla palla di Mitrou-Long, ci sono due tiri liberi a causa del fallo. Torna Melli in. 61-64 Schiacciata di Sorkin. Penetra e sbaglia Luwawu-Cabarrot, 6? alla. Sorkin commette fallo vicino a canestro contro Davies dopo che era arrivato il raddoppio di DiBartolomeo, ...

EUROLEGA 2022 - 2023 BASKET, MILANO - MACCABI TEL AVIV: IL PROGRAMMA DEL ... Solito trio di assenze in casa con Pangos, Shields e Datome, mentre nel Maccabi dovrebbe mancare Wade Baldwin per uno stiramento. Torna la Turkish Airlines EuroLeague con l'EA7 Emporio Armani Milano chiamata a un'altra sfida. Reduce da otto sconfitte di fila, e al momento in ultima posizione in classifica con ...