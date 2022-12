LIVE Olimpia Milano-Maccabi 51-43 | Eurolega basket in DIRETTA | EA7 che riprova la fuga

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-50 1/2 Colson. Colson cerca di penetrare, rischia di perdere palla, ma trova il fallo di Hines e i due liberi. Tutte e due le squadre sono in bonus. 57-49 2/2 Sorkin. CHE STOPPATA DI HINES SU MARTIN! Poi però arriva il fallo su Sorkin, con liberi, nella lotta a rimbalzo. 57-47 BARON! Si crea da solo la tripla dal palleggio! 3’30” a fine terzo quarto. 54-47 Gran fadeaway di Colson. 54-45 3/3 Baron. Baron costringe Adams al terzo fallo, ci sono tre tiri liberi per questa che è un’infrazione sulla tripla. 51-45 Colson batte la difesa di Luwawu-Cabarrot. 51-43 MELLI! Dopo la persa dalla rimessa dele il passaggio con tempi perfetti di Hines! Timeout Kattash. 49-43 ANCHE BARON DA TRE! Che ha superato questa sera quota 1000 punti inin carriera! 46-43 Brown segna ...

