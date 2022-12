LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Italia da delirio! Paltrinieri trionfa | oro e record del mondo per la 4×100 sl!

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.48: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per questa notte all’1.00 con la seconda sessione di batterie. Grazie per averci seguito e buona giornata! 11.47: Nelle altre due finali con azzurri impegnati sesto posto con un pizzico di rammarico per un discreto Alberto Razzetti nei 200 misti e ottavo posto nei 200 misti donne per Sara Franceschi che il meglio lo ha dato in mattinata con il personale. Eliminati, invece, in semifinale Matteo Rivolta e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla e Silvia Scalia in 100 dorso 11.46: L’altra buona notizia è la conquista della finale nei 100 dorso uomini da parte di Lorenzo Mora 11.44: Mentre a Melbourne risuona l’inno di Mameli grazie a Gregorio, oro nei 1500, partiamo dalla fine di questa ennesima giornatale del ...

