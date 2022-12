LIVE Argentina-Croazia 3-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi strepitoso | Alvarez la chiude; Croazia in ginocchio

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE90? Concessi cinque minuti di recupero. 89? Ci prova Majer col sinistro dal limite dell’area, blocca Emiliano Martinez. 86? Ultimi due cambi per l’Albiceleste: fuori Molina e Mac Allister, dentro Foyth e Correa. 85? Occasione per Lovren!d’angolo per ladalla destra battuto sul primo palo, spizzata verso il secondo palo dove Lovren doveva solo toccarla per insaccare la rete del 3-1 ma manca clamorosamente il pallone. 83? Ancora, vicinissima al 4-0! Destro al volo di Mac Allister che finisce fuori di poco. 82? Continua a pressare l’nonostante il risultato ormai blindato. Ultimo cambio per la, fuori ...

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida trae Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del ...1 - 0 2022 - 12 - 13 20:35:23 Ammoniti Livakovic e Modric 2022 - 12 - 13 20:33:30 32' Calcio di rigore per l'. Su lancio di Enzo Fernandez, Alvarez si ritrova 1 vs 1 con Livakovic che lo ...Il cartellino rosso è stato sventolato dall'arbitro italiano nel corso del primo tempo per proteste: è assistente del Ct croato ...La prima semifinale del mondiale di Qatar 2022 vede al termine del primo tempo l'Argentina di Lionel Messi in vantaggio per 2-0 sulla Croazia di Luka Modric. Decisivo un errore difensivo dei criati ch ...