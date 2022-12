L’isterectomia e il dolore mestruale infinito | Amy Schumer racconta l’endometriosi

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 13 dicembre 2022) Amysi èta in una clip dell’ultimo episodio della nuova docuserie The Checkup with Dr. Davis Agus, disponibile in streaming da oggi 13 dicembre su Paramount+: la comica americana, 41 anni, ha parlato della sua battaglia controha parlato dei sintomi dolorosi che questo disturbo le ha procurato per anni e delle procedure mediche a cui si è sottoposta per curarlo. “Ho sofferto tantissimo, sapete, per tutta la vita, non solo la settimana del ciclo, ma anche durante l’ovulazione“, ha detto, sottolineando che il suo, iniziato con l’inizio delle mestruazioni, è durato decenni. “Speravo di avere una settimana buona al mese in cui non soffrivo in modo significativo“, ha aggiunto la comica, dicendo che cercava comunque di raggiungere i ...