L’invettiva di Cirino Pomicino al Pd su La7 | “Ma voi chi siete?” E su Bonaccini | “È il Peppone del nuovo millennio | anche lombrosianamente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Ma voi chi?”. Inizia cosìdell’ex ministro democristiano Paoloall’indirizzo del sindaco dem di Pesaro Matteo Riccci e più in generale al Pd. Ospite di “Omnibus” (La7), “‘o Ministro”, come venne soprannominato per essere stato alla guida dei dicasteri della Funzione Pubblica e del Bilanco tra gli anni ottanta e i primi anni novanta, evidenzia tutte le falle del Pd, premettendo che il partito avrebbe dovuto rivestire un ruolo di garanzia del sistema politico italiano alla stessa stregua della vecchia Dc: “Dovete dire chiin termini culturali. Larga parte della sinistra europea è socialista. Nonsocialisti? Benissimo. E allora chi?“.esorta il ...