L' intervista - Tavazza Locauto | Lelettrico resta un punto di domanda

Leggi su quattroruote

(Di martedì 13 dicembre 2022) Al GruppoRaffaellaè approdata nel 2005, dopo diverse esperienze in società di consulenza; da allora ha compiuto un lungo percorso di crescita in azienda, iniziato con la gestione dei rapporti con i clienti e proseguito nell'ambito commerciale fino a diventare vicepresidente nel 2015 e, dal giugno 2022, chief executive officer. Ecco la sua visione dell'anno che sta per chiudersi e le sue riflessioni sulle tendenze in atto. Problemi di consegne e di continui aumenti di listini: come li avete gestiti quest'anno?Stiamo certamente affrontando un periodo difficile: gli aumenti di listino da parte dei costruttori sono spesso improvvisi e la disponibilità di veicoli continua a essere limitata. Allaconsideriamo il noleggio a lungo termine un servizio personalizzato in base alle esigenze del cliente e probabilmente mai ...