Licenziata da Gardaland perché iscritta a OnlyFans | “Mi hanno reso la vita impossibile”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una laurea in arredamento e design e un contratto a tempo determinato a, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda. Ma non le basta e decide di iscriversi aper arrotondare. È la storia di Ilaria Raimondi, 25 anni, che fino al mese scorso accoglieva i visitatori nel parco divertimenti veneto. “Il mio stipendio era di circa mille euro e mi serviva un’entrata in più: tra affitto, auto, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine-mese”. Così ha deciso di iscriversi a. “Non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie. Iscriversi al mio canale costa dieci dollari al mese”. Ma a ottobre i vertici dil’scoperta, decidendo così di non rinnovare il suo contratto per il mese successivo. Una decisione che ha sconvolto poco la ...

