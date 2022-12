L' Eredità sfida al campione | Flavio Insinna confuso | ' non si capisce cosa ha scritto'

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Archiviata la strepitosa vittoria del giorno precedente, L'è andata avanti con dei nuovi concorrenti e con il ritorno di un altro storicodel game show. In tanti si sono chiesti che fine abbia fatto la vincitrice di ieri, ma questa versione non consente ai concorrenti di permanere nel gioco. Prima di fare le consuete presentazioni,ci ha tenuto a fare un accorato appello a sostegno di Telethon. Chiara di Casagiove, Vito da Pisticci, Claudia da Portici, Fabio da Valenzano, Lucia di Vigevano e Alessandro di Porto Sant'Epidio, questi sei concorrenti sono stati i protagonisti della puntata del 13 dicembre. Chi tra loro sarà riuscito ad andare fino in fondo e are il super? Ancora una volta è mancata la prof. Samira. L'...