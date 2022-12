Lei ha raggiunto il successo internazionale | ma Dua Lipa non dimentica chi è stato meno fortunato di lei

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un mix di culture perfettamente armonioso. Una voce roca e graffiante che le ha permesso, a soli 27 anni, di scalare le classifiche musicali di tutto il mondo. Dua, nata nel 1995 a Londra («A 15 anni era fondamentale stare in un posto come Londra. Con Internet la tua voce può salire dalla tua stanza», ha raccontato), è figlia di Anesa e Dukagjin, due albanesi immigrati dal Kosovo. Dua, tra carriera e vita privata guarda le foto Il padre, in particolare, era un musicista e cantante rock e la sua passione per la musica è stata ereditata ...