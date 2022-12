“Leggi razziali una vergogna che ha segnato la nostra Storia per sempre | infamia che avvenne nel silenzio di troppi” | le parole di Meloni

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Ledel 1938 rappresentano il punto più bassoitaliana, unache halaper, come ho detto più volte e lo ribadisco. È una macchia indelebile, un’cheneldi”. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia, durante il suo intervento all’inaugurazione della lapide nella sede dell’Ordine dei giornalisti del Lazio che ricorderà i nomi e le storie dei giornalisti romani vittime della repressione e della violenza nazista e fascista. “La sfida nella lotta alla discriminazione e all’antisemitismo – aggiunge– non è qualcosa per cui dobbiamo guardare indietro ...

