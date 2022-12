L’Argentina è la prima finalista dei Mondiali del Qatar

Leggi su calcioweb.eu

Una partita con poca storia, questa sera, tra la squadra albiceleste e la Croazia. Da una parte Messi, dall'altra Modric. A sbloccare il match è stato proprio la Pulce, che ha messo a segno un calcio di rigore al 34?. Solo 5 minuti dopo ci ha pensato Alvarez a segnare la rete del raddoppio. In casa Croazia sono stati effettuati tre cambi al rientro in campo dall'intervallo, ma la storia non è cambiata. Al 69?, sempre Alvarez, ha chiuso definitivamente i giochi con la rete del 3-0. C'è stato spazio, a fine partita, anche per Dybala, entrato al posto di Alvarez al 74?. Ora l'Albiceleste attende di sapere chi tra Francia e Marocco sarà la sua avversaria in finale e va a caccia della terza stella.