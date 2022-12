' La verità sulle Rolls - Royce regalate dopo la vittoria sull' Argentina

(Di martedì 13 dicembre 2022) No, i giocatori dell' Arabia Saudita non hanno ricevuto unain regalo per aver battuto l'ai Mondiali . Lo ha fatto sapere il presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al ...

Sport Fanpage

No, i giocatori dell' Arabia Saudita non hanno ricevuto una Rolls - Royce in regalo per aver battuto l' Argentina ai Mondiali . Lo ha fatto sapere il presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al ..."Paghiamo i suoi danni..." Crosetto umilia Conte, lasulla manovra Il progetto non è un ... Infine, l'annoso capitolo dei monopattini: 'Occorre rendere più sicura la mobilitàdue ruote, in ... Ibrahimovic e la verità sull'infortunio: Ho sacrificato il ginocchio ma per lo scudetto lo rifarei