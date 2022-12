La strage di Roma | c' è la quarta vittima Deceduta Fabiana De Angelis

È morta , una delle donne ferite da nel corso della sparatoria avvenuta domenica a nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano ...E' morta Fabiana De Angelis , una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica anella quale sono morte altre tre donne . De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano ancora gli altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini. Sale a quattro ...La strage di Fidene a Roma conta un'altra vittima. Dopo la morte di Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, le tre donne uccise nella sparatoria in via Monte ...È morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata ...