La quota di famiglie che risparmiano si avvicina ai livelli pre-pandemia

(Di martedì 13 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Secondo quanto rivela la ricerca sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani 2022 promossa da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, ladellerisparmiatrici in Italia supera il 53%,ndosi aipre-(55,1% nel 2019). Cresce inoltre la percentuale di reddito risparmiata: 11,5%, dal 10,9% del 2021. Il questionario generale è stato somministrato tra marzo e aprile 2022 (oltre 1.000 le interviste). Le difficoltà non sembrano legate al reddito: ben il 93,3% degli intervistati nel 2022 rispondono infatti di essere finanziariamente indipendenti. C'è poi da osservare che ladi quanto viene risparmiato varia a seconda dei gruppi; ad esempio, il 68% dei laureati riesce ad accantonare risorse contro meno del 50% di chi ha un ...

'Ci sonoaostane che hanno chiuso il riscaldamento perché non hanno i soldi per pagare il riscaldamento ma comqunue devono spendere 500 - 600 euro lafissa del servizio per stare al freddo'. E ...L'ecommerce è atteso raggiungere e sorpassare già nel 2027 - 28 ladi mercato delle piccole ... L'erosione del potere d'acquisto dellenel periodo 2022 - 2025 raggiungerà 22 miliardi e ...MILANO (ITALPRESS) – Secondo quanto rivela la ricerca sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani 2022 promossa da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, la quota delle famiglie risparmiatrici in ...In Piemonte la quota di famiglie che hanno risparmiato è del 52,3%, contro il 47,3% della rilevazione dell'anno scorso, il dato è leggermente peggiore rispetto quello italiano (53,5%). (ANSA) ...