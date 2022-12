La proroga è automatica per il permesso di costruzione? Cosa sapere

(Di martedì 13 dicembre 2022) Già da tempo, l’indirizzo generale che la pubblica amministrazione ha perseguito nel rapporto con i cittadini prevede che i tecnici dello Stato agiscano in modo da agevolare il più possibile gli individui che decidono di costruire un immobile a proprie spese. Una volta accertata la sussistenza di tutti i permessi necessari, l’apparato statale, di norma e secondo quanto indicato in Costituzione, deve tutelare i soggetti privati e (nel pieno rispetto del principio di legalità e trasparenza) metterli nelle condizioni di svilupparsi e raggiungere i propri propositi. Ulteriori dettagli su atti e normative relativi al settore immobiliare si possono trovare sul Magazine di Immobiliare.it . Quando occorre chiedere il rinnovo per ildi? All’interno di questo contesto, esistono alcune situazioni in cui invece la pubblica amministrazione ...

eDotto - Informazione Professionale

...12 mesi potranno essere stipulati senza specificare alcuna motivazione mentre già la prima...il superamento del numero delle proroghe o della durata determina la trasformazionein ...La definizione agevolata però non sarà. Prevista, infatti, la necessità di presentare ... La richiesta andrà fatta entro il 30 aprile 2023 (salvo). Per aderire sarà necessario anche ... Editoria Industria, proroga iscrizione automatica al Fondo sanitario Una volta sopraggiunta la scadenza del titolo edilizio, dev’essere il cittadino ad intervenire personalmente per ottenere il rinnovoIl governo Meloni lavora a delle ulteriori modifiche al Superbonus 110% per risolvere il nodo della cessione dei crediti. Possibili poi nuove regole per gli amministratori di condominio.