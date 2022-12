La nuova partita per l’Africa che potrebbe influenzare l’immigrazione

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dall’energia alle armi, dalle infrastrutture alla cultura. È in fase di svolgimento un nuovo “Grande Gioco” africano chefar cambiare pelle all’intero continente. A differenza del periodo pre Covid, quandoera appannaggio di Cina, Russia e, in parte, Francia e Turchia, adesso laè molto più ampia. E non solo perché gli InsideOver.

InsideOver

... digenerazione e no, ma anche quelli delle grandi stelle della musica internazionale. La caccia ai biglietti ègià da un po', tra resse virtuali e sold out istantanei. Ne sanno ...Una parabolaperò dal fronte opposto... E non da semplice militante: era il numero due del partito filo - nazista Azione Integralista Brasiliana, fondato da Plinio Salgado. Quando fu ordinato ... La partita per l'Africa che potrebbe influenzare l'immigrazione L’iniziativa mantiene il format fotografico. La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a tutte le persone residenti della città etrusca Tarquinia: Tradizione e fantasia a Natale prendono forma e ...