La mamma di Cher | Georgia Holt | muore a 96 anni – riposa in pace

Leggi su it.newsner

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’amata cantanteha perso sua, nel fine settimana, aveva 96. La stessaè apparsa per comunicare la notizia che la madre fosse deceduta, postando su Twitter per informare il pubblico. “non c’è più,” ha scrittoaccanto a una faccina triste. A settembre,aveva rivelato come la madre stesse avendo diversi problemi di salute dovuti alla sua età avanzata. All’epoca, aveva scritto su Twitter: “Scusate se sono stata assente. Laè stata malata per un po’. L’hanno appena dimessa dall’ospedale. Aveva la polmonite.” Mom is gone—(@) December 11, 2022 La, cantante e cantautrice per proprio ...