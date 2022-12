QUOTIDIANO NAZIONALE

L'incidente in corso Venezia, pare che tra i due ci fosse stato un diverbio. Una passante filma tutto. Il legale: 'Non si esclude il tentato ...Fatali i traumi riportati nello. Non si conoscono, scrive Il Corriere della Città , le ... aveva 31 anni Maltempo, frana trascina auto in mare: una tragedia, almeno 13 dispersi Violenta... La lite e lo schianto Fattorino in bici falciato da una minicar pirata "Investito di proposito" L’incidente in corso Venezia, pare che tra i due ci fosse stato un diverbio. Una passante filma tutto. Il legale: "Non si esclude il tentato omicidio" ...Tre persone sono rimaste uccise, si tratta di tre donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma , fuori da un bar, durante una riunione di condominio. Il ...