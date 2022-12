La lettera per Santa Lucia dei pazienti Alzheimer del Ferb Onlus-ospedale Briolini

Il Riformista

... sportivo o da caccia , ma anchel'utilizzo da parte di corpi di sicurezza". Lo hanno scritto oggi cinque associazioni della società civile italiana in risposta alladi chiarimenti che il ...Tuttavia, non è solo nelle idee generali su "retvrn" (lau è fuffa modernista) che le ... piuttosto che in termini rituali o trascendentali, fanno parte della più ampia ricercasepararci ... Lettera di Papa Francesco ai capi di Stato: “Per Natale concedete la grazia ai carcerati” 1' di lettura 12/12/2022 - (Adnkronos) - Un "gesto di clemenza" per i detenuti. E' quello che chiede Papa Francesco in vista del Natale, nella lettera che in queste ore - secondo quanto riferisce 'Vat ...Padre e figlio morti in un tragico incidente: al funerale il sacerdote ha letto una toccante lettera scritta dal figlio per i genitori.