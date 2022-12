La Juve vuole Giuntoli | sarà affiancato da Marotta o Carnevali

Poco tempo per ammirare il panorama, Sarri oggi alle 10.30subito tutti in campo all'Emirhan ... I ricordi più belli, la doppietta contro laallo Stadium e tutti i derby in cui ho segnato'. ...Ricordo anche quando si parlava del fratello tifoso sfegatato della(come fosse vietato essere ... Mi affascina questa chiave di lettura chela Croazia ben felice di arrivare ancora una volta ...Il Lipsia avrebbe fatto il prezzo per il cartellino di Josko Gvardiol, difensore centrale classe 2002 che sta facendo benissimo con la Croazia al mondiale, e che piace molto alla Juventus: stando ...Se fossi Leao, penseresti che il Milan sia l'ambiente giusto per crescere ancora "Penso di sì. Leao per noi è molto, molto importante. È uno di quelli che sta facendo la differenza. È stato il miglio ...