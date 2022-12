leggo.it

Difficile arrivare a Giuntoli, il dirigente del Napoli già corteggiato dallaun anno e mezzo fa. In pole adesso c'è Giovanni Rossi, uomo - mercato del Sassuolo, conosciuto e stimato da Allegri: ...Calciomercato Juventus, Spalletti mette nel mirino un obiettivo bianconero. Ecco le ultime sull'intreccio di mercato con il Napoli Il Napoli, primo in classifica,davvero di vincere lo scudetto. La squadra di Spalletti, che senza dubbio ha messo in pratica il calcio più bello nella prima parte di stagione, anche nelle amichevoli che sta disputando in ... La Juve sogna il grande ritorno di Marotta. Ipotesi Giovanni Rossi ds Continua a tirare aria di rivoluzione, alla Juventus. Ma c'è anche chi fa il tifo per la restaurazione, sperando nel ritorno all'ovile di due grandi ex come Marotta e Conte. L'attuale ad nerazzurro ...Su Leggo Milano - La Juve sogna Marotta Ad e Giovanni Rossi Ds. Continua a tirare aria di rivoluzione, alla Juventus. Ma c’è anche chi fa il tifo per la restaurazione, ...