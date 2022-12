(Di martedì 13 dicembre 2022) Ciclismo Dopo 25 anni la G. M. S.,organizzatrice della kermesse in onore del campione di Sedrina, volta pagina. Il 14 maggio 2023 prenderà il via il nuovo evento in collaborazione con Sacbo, la società che gestisce lo scalo di Orio.

Gimondi è campione del mondo. 'Maertens voleva darmi una gomitata' dirà poi 'ma alla fine la ... E da 26 anni a Bergamo si corre laInternazionale dedicata al campione: una gara ...... prima ancora che le definizioni dio marathon venissero coniate. Un competizione che ... che ha nell'ex ciclista pro Beppe Manenti il suo fido condottiero nel nome e per conto di... La Granfondo Felice Gimondi cambia nome: nasce la BGY Airport Granfondo Ciclismo Dopo 25 anni la G. M. S.,organizzatrice della kermesse in onore del campione di Sedrina, volta pagina. Il 14 maggio 2023 prenderà il via il nuovo evento in collaborazione con Sacbo, la societ ...La nuova manifestazione bergamasca mette la tradizione al servizio di una città che vuole sempre più valorizzare la bici e il tema della mobilità sostenibile ...